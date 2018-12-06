Порошенко предложил вернуть Бандере звание героя Украины

Президент Порошенко хочет вернуть Степану Бандере звание героя Украины. Бандера возглавлял запрещенные в России ОУН, а с 1943 года — ее боевое крыло УПА. На совести УПА не только Волынская резня, но и десятки тысяч жизней мирных людей. Первую попытку сделать Бандеру героем предпринял Виктор Ющенко в 2010 году. Тогда Донецкий суд отменил указ главы государства, признав его незаконным.