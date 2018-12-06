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Названы сроки запланированного визита Абэ в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Россию в начале 2019 года. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японского посла в Москве.

В свою очередь, президента России Владимира Путина ждут в Японии в июне. Как отметил дипломат, Абе и Путин «намерены поставить точку в вопросе заключения мирного договора через решение территориального вопроса».

В сентябре в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах, но уже в январе японские власти заявили, что намерены вернуться к активному диалогу с Москвой по территориальной проблеме.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

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