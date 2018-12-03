Власти Японии оценили новый механизм решения проблемы мирного договора

Токио высоко оценил новый механизм решения проблемы мирного договора между Японией и Россией, в рамках которого были назначены спецпредставители — заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Это значимое и важное (событие), направленное на ускорение переговорного процесса», — цитирует его ТАСС.

В сентябре в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах, но уже в январе японские власти заявили, что намерены вернуться к активному диалогу с Москвой по территориальной проблеме.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.