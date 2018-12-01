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Ушаков рассказал о договоренностях с Токио по работе над мирным договором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Помощник президента России Юрий Ушаков, говоря о том, будет ли действительно российское предложение Японии по Курильским островам после 2018 года, заявил, что работа идет, есть договоренности по ее активизации.

«Работа идет, договорились действовать в рамках декларации 1956 года. Есть понимание по активизации работы», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

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По словам помощника президента, одним из ответственных за активизацию переговорного процесса между Москвой и Токио может стать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, министр (Лавров. — Ред.) будет участвовать. Мы уже предварительно о половине договорились, но согласовать должны на высшем уровне», — сказал Ушаков.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе определят круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговорного процесса по мирному договору, а также уточнят формат обсуждения вопроса.

Ранее 1 декабря посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки заявил, что Абэ твердо намерен успешно завершить переговоры по подписанию мирного соглашения с Россией.

В середине ноября Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.

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