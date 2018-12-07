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Серьезная потеря: Уилл Клайберн пропустит матч с «Басконией»

А лидер ЦСКА Серхио Родригес возвращается в строй
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Фото: euroleague.net
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ЦСКА вновь испытывает кадровые проблемы перед матчем Евролиги. В 11-м туре с «Басконией» армейцам не сможет помочь Уилл Клайберн. Один из ключевых форвардов ЦСКА получил повреждение и не полетел с командой в Виторию. Клайберн является лидером ЦСКА сразу по нескольким показателям в Евролиге: рейтингу эффективности (18,7) и подборам (6,9). Также у американца третье место по набранным очкам (13,2) — больше только у Корри Хиггинса (17,3) и Нандо Де Коло (15). В отсутствие Клайберна главному тренеру московского клуба Димитрису Итудису придется перестраивать игру своей команды в атаке.

— Уилл пропустит около недели, — отметил источник в ЦСКА. — Степень травмы не тяжелая, но рисковать его здоровьем тоже не стоит.

Зато в строй возвращается Серхио Родригес, который пропустил предыдущий матч ЦСКА с мадридским «Реалом». Разыгрывающий сборной Испании восстановился от травмы и сыграет в матче с «Басконией».

— Родригес летит с командой в Мадрид и примет участие в предстоящем матче, — добавил источник.

«Баскония», в свою очередь, не сможет рассчитывать на аргентинца Патрисио Гарино и литовца Тадаса Седекерскиса. Первый испытывает проблемы с коленом, а второй — со спиной.

Отметим, что вице-чемпионы Испании неудачно начали этот сезон. В 10 стартовых турах «Баскония» одержала всего три победы и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. Такая пробуксовка уже привела к отставке главного тренера Педро Мартинеса. Пришедший на его место хорват Велимир Перасович постарается исправить положение.

В этом сезоне «Баскония» принимает «Финал четырех» Евролиги-2018/19, и руководители испанского клуба очень рассчитывают видеть там свою команду.

ЦСКА, в свою очередь, идет на второй строчке, уступая «Фенербахче» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Подопечные Димитриса Итудиса одержали девять побед в 10 играх.

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