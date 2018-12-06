Директор брянской фирмы задолжал работникам более 400 тыс. рублей

В Брянске предстанет перед судом генеральный директор ООО «33 дуба», обвиняемый в невыплате денег сотрудникам. По версии следствия, с октября 2017 года по март 2018-го без зарплаты остались 22 человека, сумма долга превысила 363 тыс. рублей.

Еще девятерым работникам несколько месяцев выдавали лишь часть оклада — в итоге им не заплатили в общей сложности 70 тыс. рублей. При этом средства у предприятия были, однако руководитель потратил их на расчеты с кредиторами и другие цели, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

В ходе расследования обвиняемый полностью погасил задолженность. Рассмотрение уголовного дела начнется в ближайшее время.

В конце ноября директора унитарного предприятия в Азове Ростовской области обвинили в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Проверка показала, что восьми работникам УМП ЖКХ в селе Кулешовка не платили зарплату с мая по октябрь 2018 года. Размер долга составил около 700 тыс. рублей.