Дело возбудили из-за невыплаты зарплаты в сфере ЖКХ в Азове

Уголовное дело возбудили в отношении директора унитарного предприятия в Азове Ростовской области. Ее обвинили в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Решение о возбуждении дела было принято по результатам процессуальной проверки. Она показала, что восьми работникам УМП ЖКХ в селе Кулешовка не платили зарплату с мая по октябрь 2018 года. Размер долга составил около 700 тыс. рублей.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура. Максимальное наказание за это преступление составляет три года колонии, сообщает RostovGazeta.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам компании сферы ЖКХ в Биробиджанском районе. Сотрудники не получали деньги в течение двух месяцев и при этом не имели других источников дохода.