Дело возбудили из-за невыплаты зарплаты работникам сферы ЖКХ в ЕАО

Следственный комитет в ЕАО возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании сферы ЖКХ в одном из поселений. Люди не получали деньги в течение двух месяцев.

Проверка началась после публикаций в местных СМИ о том, что работникам коммунальных служб в селе Опытное Поле Биробиджанского района не выплачивают зарплату. Во время проверки эта информация подтвердилась. При этом выяснилось, что у сотрудников организации не было иных источников доходов.

Как сообщает ИА EAOMedia, дело в отношении руководителя этого предприятия возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации, повлекшая тяжкие последствия».

Следователи изымают документы в офисе предприятия, допрашиваются потерпевшие и свидетели. О числе пострадавших от действий руководителя компании не сообщается. По предварительным данным, размер долга составляет несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области задержки по зарплате за ноябрь 2018 года составили более 12 млн рублей. По данным Тюменьстата, по сравнению с октябрем долги выросли на 51%.