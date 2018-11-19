Долги по зарплате в Тюменской области выросли на 50%

По данным Тюменьстата, на ноябрь этого года предприятия Тюменской области не выплатили вовремя более 12 млн рублей заработной платы. По сравнению с октябрем долги выросли на 51%.

Около 400 человек, занятых в сфере строительства и обрабатывающего производства, до сих пор не могут получить свои деньги. При этом в Югре и Ямале просроченная задолженность по зарплате снизилась почти в два раза (с 64,1 до 31,4 млн рублей), информирует портал «Наш город».

Как стало известно 1 ноября, представители Следственного комитета Красноярского края, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также подразделения СОБР и ОМОН провели обыски по месту жительства руководства и учредителей ПАО «Красноярский хлеб», их родственников, а также во всех административных зданиях предприятия и аффилированных организаций. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты работникам на сумму более 22 млн рублей.