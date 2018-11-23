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«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счет долга

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Украинский «Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты российского «Газпрома» за транзит газа в октябре в счет долга, решение о котором вынес арбитраж Стокгольма.

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Как сказано в сообщении на сайте компании в пятницу, 23 ноября, средства взысканы «в счет погашения пени». Пени начисляется на задолженность российской компании, согласно решению арбитражного суда от 28 февраля 2018 года.

24 октября «Нафтогаз Украины» взыскал с российского «Газпрома» $9 млн предоплаты за транзит, а 10 октября  удержал еще $9 млн переплаты российской компании за транзит газа в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». 20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы, предусматривающие расторжение контрактов на поставку и транзит топлива с «Нафтогазом», так как переговоры между компаниями оказались безрезультатными.

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