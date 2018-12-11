Виктор Хряпа: «Я взял паузу в карьере»

Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа после ухода из ЦСКА не смог найти себе новый клуб в межсезонье. У титулованного баскетболиста были интересные варианты развития карьеры, но он захотел быть поближе к семье, поэтому отказался от нескольких предложений от иностранных клубов. Также 36-летнего форварда хотели видеть на руководящей позиции в Российской федерации баскетбола (РФБ), а президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в команде найдется административная или тренерская работа для многолетнего капитана.

В итоге Виктор Хряпа решил сосредоточиться на семье и взять паузу в своей карьере. Об этом, он рассказал в своем первом интервью после расставания с ЦСКА.

— Скучаете по баскетболу?

— В данный момент я наслаждаюсь жизнью. Всю нехватку профессионального баскетбола компенсирую занятиями с сыном. Он тренируется пять раз в неделю, и я всегда нахожусь рядом, что-то подсказываю ему, советую, как лучше сыграть в той или иной ситуации. Поэтому баскетбол из моей жизни никуда не ушел, он «помолодел» и стал опять перспективным.

— Сын занимается в секции армейского клуба?

— Нет, в «Динамо». Их зал находится ближе к нашему дому, тут удобное расписание, хороший тренер. Что еще нужно для развития молодого парня?

— Когда он подрастет, то перейдет в школу ЦСКА?

— Посмотрим. Все будет зависеть от его прогресса.

— Вы закончили карьеру или готовы рассматривать предложения?

— Скажем так: я взял паузу. У меня есть агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский — они продолжают работу по моему трудоустройству.

— Обрад Фимич говорил, что летом у вас было предложение от клуба из чемпионата Испании, но вы отказались переезжать в другую страну из-за семьи…

— Всё верно. У меня многодетная семья. Двое взрослых детей уже ходят в школу, в секции. Поэтому мне нужно рассматривать будущий контракт не только со спортивной точки зрения, но с точки зрения интересов моих родных. По этой причине я и отказался от варианта с испанским клубом.

— Также агент сказал, что вы готовы рассмотреть только предложения от московского или петербургского клуба. Если такое предложение поступит, действительно готовы возобновить карьеру?

— Пусть сначала предложат.

— Джоэл Боломбой очень удачно дебютировал за сборную России. Это усиление для национальной команды?

— Он индивидуально сильный игрок: атлетичный парень, с хорошим броском. Джоэл внес большой вклад в победу над Чехией. Сразу же обозначил свое превосходство в трехсекундной зоне, наказал соперников за их нехватку в росте. Акцент игры сразу сменился, открылся периметр и во второй четверти мы забили много открытых трехочковых. И все благодаря тому, что появился «большой», который способен быть грозной силой под кольцом. Все ждут этого от Артема Клименко, от Володи Ивлева. Последний хорош в заслонах, борьбе, подборах, но не может обострить ситуацию в трехсекнудной зоне.

— При этом до игры с Чехией не все игроки были в восторге от приглашения Боломбоя...

— Я понимаю ребят, которые выступают против натурализации. Ведь все вспоминают яркий пример Джона Роберта Холдена, который успешно выступал за сборную десять лет назад. При этом никто не говорит о том, как российские паспорта получали Келли Маккарти и Трэвис Хансен. Выдача им российского гражданства себя как-то оправдала? Они принесли нам много титулов? Поэтому не стоит рассматривать натурализацию, как панацею. Не всегда иностранный игрок будет так успешен, как Холден или условный Энтони Рэндолф (американский форвард помог сборной Словении выиграть Евробаскет-2017, — «Известия»). Посмотрим, как проявит себя Джоэл. Кстати и у меня есть вопрос по его вызову в сборную.

— Какой?

— Почему ЦСКА отпускает Джоэля на игру с Чехией, но не дает шанс сыграть за свою национальную команду Никите Курбанову, Семену Антонову, Мише Кулагину? С удовольствием бы посмотрел на них в этой игре. Они играют с Боломбоем в одной команде, имеют одинаковое количество выходных. С чем это связано?

— Видимо, это позиция руководства клуба...

— Мне она не понятна.

— Следите ли за ЦСКА в этом сезоне?

— Очень редко. Хватает забот с детьми. Когда оказываюсь дома и мне нечем заняться, тогда могу включить матч ЦСКА в Евролиге.

— Армейцы сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном?

— По одной-двум играм сложно делать какие-то выводы, но думаю, что стиль игры остался прежним. У тренера есть свое видение игры, своя философия, которую он менять не будет. К тому же все лидеры остались на своих местах: Серхио Родригес, Нандо Де Коло, Кайл Хайнс, Никита Курбанов в защите.

— Поддерживаете контакт с кем-то из игроков ЦСКА?

— В основном с русскими ребятами.

— Что скажите о выборе капитана в пользу Кайла Хайнса?

— Что я могу сказать о выборе капитана команды в которой я уже не играю. Меня уже не должны волновать такие вопросы.

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