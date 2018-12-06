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Технические неполадки были у перевернувшегося под Астраханью автобуса

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Экспертиза установила, что перевернувшийся под Астраханью пассажирский автобус вышел на маршрут с техническими неисправностями. В отношении его водителя составили три административных протокола.

Выяснилось, что у автобуса были повреждения колес, не работал тахограф, а водитель перед поездкой не прошел медицинский осмотр. Транспортное средство также перед началом маршрута никто не проверял.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не учел сложные метеоусловия, не справился с управлением и съехал на обочину, сообщает «Астрахань-24».

ДТП произошло сегодня, 6 декабря, в 6:55 по местному времени на трассе Аксарайск–Караузек. В салоне перевернувшегося автобуса находились 15 сотрудников службы безопасности одного из предприятий. Пять человек в результате аварии пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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