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Три человека погибли в ДТП в Рязанской области

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В Михайловском районе Рязанской области иномарка опрокинулась в кювет. Погибли три человека. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла сегодня утром, 6 декабря, на 240-м км автодороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. Автомобиль Audi 80 под управлением 47-летнего жителя Михайловского района опрокинулся в кювет. Отмечается, что водитель не справился с управлением. Об этом пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его двое пассажиров получили различные телесные травмы, от которых скончались на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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