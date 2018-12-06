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Оргкомитет рок-фестиваля «Чернозем» опроверг слухи о его закрытии

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Один из крупнейших рок-фестивалей в России, фестиваль «Чернозем», вновь пройдет в Тамбовской области в августе 2019 года. Он состоится в традиционном месте — на Татарском валу на границе Тамбова. Решение об этом принял оргкомитет фестиваля, возглавляет который первый замглавы региональной администрации Олег Иванов.

Таким образом, там опровергли слухи о том, что «Чернозем» решили больше не проводить. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что тамбовского фестиваля не будет, поскольку его дата не объявлена, а билеты не продаются.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на директора фестиваля Алексея Дубинина, сейчас в активной фазе находятся переговоры с музыкантами, составляются схемы проезда и размещения палаточного городка, прорабатываются вопросы безопасности.

В прошлый раз фестиваль, который проходил под Тамбовом с с 17 по 19 августа, собрал около 37 тыс. человек. Хедлайнерами стали группы ДДТ, «Ленинград» и «Кипелов».

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