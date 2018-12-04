В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

В Краснодаре полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он исполнил композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение об аресте музыканта. Хаски в тот же день был отпущен из спецприемника.

Адвокат артиста заявил, что причиной неожиданного освобождения Хаски является его популярность, однако эксперты видят в произошедшем проявление политической воли и торжество здравого смысла.