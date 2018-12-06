Прямой эфир

Референдум по конституции Ливии состоится в феврале 2019 года

0
Фото: Global Look Press/Ferhat Bouda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Референдум по проекту новой постоянной конституции Ливии пройдет в стране в середине февраля 2019 года. Об этом 6 декабря заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Имад ас-Саих на пресс-конференции в Триполи.

Мирные переговоры: Россия призывает Ливию прийти к соглашению
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в международной конференции по Ливии в итальянском Палермо

«Референдум по конституции Ливии состоится в середине февраля будущего года», — приводит ТАСС комментарий председателя комиссии.

Ас-Саих также отметил, что регистрация на референдум начнется в середине января и продлится не более двух недель.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что главным условием для проведения плебисцита станет обеспечение безопасности на участках. Ас-Саих подчеркнул, что референдум станет «народным голосованием по определению будущей судьбы Ливии и ее народа».

Палата представителей Ливии утвердила закон о референдуме в конце ноября, после этого проект был передан в Высшую избирательную комиссию страны.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной
Переговоры по ливийскому урегулированию в Палермо дают мало надежд на прорыв
Россия выступила за сохранение целостности Ливии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017