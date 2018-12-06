Референдум по конституции Ливии состоится в феврале 2019 года

Референдум по проекту новой постоянной конституции Ливии пройдет в стране в середине февраля 2019 года. Об этом 6 декабря заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Имад ас-Саих на пресс-конференции в Триполи.

«Референдум по конституции Ливии состоится в середине февраля будущего года», — приводит ТАСС комментарий председателя комиссии.

Ас-Саих также отметил, что регистрация на референдум начнется в середине января и продлится не более двух недель.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что главным условием для проведения плебисцита станет обеспечение безопасности на участках. Ас-Саих подчеркнул, что референдум станет «народным голосованием по определению будущей судьбы Ливии и ее народа».

Палата представителей Ливии утвердила закон о референдуме в конце ноября, после этого проект был передан в Высшую избирательную комиссию страны.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.