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Синоптики предупредили об усилении осадков в Липецке

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Метеорологи предупредили жителей Липецка о том, что в ближайшие сутки осадки в городе усилятся. Этому виной станет теплый воздух южного циклона, который продолжит поступать на территорию области. На дорогах появится гололедица, в утренние часы Липецк накроет туман.

Между тем коммунальные службы уже высыпали на липецкие дороги более 500 т песко-соляной смеси и 104 т соли. На борьбу с последствиями снегопада, который начался в городе в ночь на 6 декабря, вышло 88 единиц техники.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется местам остановки общественного транспорта, площадкам вблизи социальных учреждений и спускам.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на городской департамент ЖКХ, в уборке придомовых территорий задействованы 240 дворников. Им на помощь в ближайшее время должны вывести 15 единиц техники.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что выпавший в Москве снег до весны уже не растает.

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