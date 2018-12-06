В Каталонии произошли столкновения полиции и сторонников независимости региона

В Каталонии полиция применила силу против участников акции протеста в Жироне, которые выступали за независимость региона. Об этом 6 декабря сообщает газета Ara.

Отмечается, что на одной из площадей города должна была состояться акция, приуроченная к 40-летию конституции Испании, инициатором которой выступила крайне правая партия «Вокс». Но проведению митинга хотели помешать сторонники движений, выступающих за независимость Каталонии. Они попытались занять площадь до начала акции в защиту единства королевства.

В результате столкновений пострадали не менее шести правоохранителей. Один человек задержан.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от королевства.

27 октября парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости региона, но испанское правительство ввело в автономном сообществе прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.