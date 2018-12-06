Прямой эфир
Сюжет:

В Каталонии произошли столкновения полиции и сторонников независимости региона

0
Фото: Global Look Press/Paco Freire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каталонии полиция применила силу против участников акции протеста в Жироне, которые выступали за независимость региона. Об этом 6 декабря сообщает газета Ara.

Каталонский тупик
Сторонники независимости региона вынуждены искать альтернативу Карлесу Пучдемону

Отмечается, что на одной из площадей города должна была состояться акция, приуроченная к 40-летию конституции Испании, инициатором которой выступила крайне правая партия «Вокс». Но проведению митинга хотели помешать сторонники движений, выступающих за независимость Каталонии. Они попытались занять площадь до начала акции в защиту единства королевства.

В результате столкновений пострадали не менее шести правоохранителей. Один человек задержан.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от королевства.

27 октября парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости региона, но испанское правительство ввело в автономном сообществе прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты подвели итоги к первой годовщине референдума в Каталонии
Каталонская Народная Республика
Каталония провозгласила независимость — что будет дальше?

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017