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Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

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Фото: Global Look Press/JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst
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Французский биатлонист, семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает RT в четверг, 6 декабря.

Спортсмен прошел дистанцию за 47 минут 9,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым пришел немецкий спортсмен Йоханнес Кюн, отстав всего на 4,2 секунды и также отработав все огневые рубежи без промахов. Третьим стал австриец Симон Эдер с отставанием на 19,7 секунды, ошибок он также не допустил.

Среди россиян лучшим стал Дмитрий Малышко, оказавшийся на 12-й позиции с одним промахом на рубежах, пишет «Спорт-Экспресс». 20-м стал Матвей Елисеев, 29-м — Александр Логинов, 36-м — Евгений Гараничев, 84-м — Алексей Слепов, 99-м — Эдуард Латыпов.

Гонка должна была пройти 5 декабря, однако соревнования перенесли на 6 декабря из-за сильного тумана. Мужская сборная Франции возглавляет зачет Кубка наций, а российская команда занимает шестое место. Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.

17 ноября сообщалось, что олимпийский чемпион Антон Шипулин не вошел в состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира.

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