Глава Союза биатлонистов анонсировал обновление команды к Олимпиаде в Пекине

К Олимпийским играм 2022 года в Пекине состав российской сборной по биатлону может совершенно измениться. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из нее на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновленная команда», — цитирует Драчева «Газета.ру».

17 ноября стало известно, что олимпийский чемпион Антон Шипулин не вошел в состав российской сборной на стартовые этапы Кубка мира. Драчев объяснил это тем, что спортсмен пока не готов к стартам и недостаточно хорошо себя чувствует после болезни. Глава СБР добавил, что Шипулин будет тренироваться вместе с резервной командой и начнет сезон с Кубков IBU и «Ижевской винтовки».