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Глава Союза биатлонистов анонсировал обновление команды к Олимпиаде в Пекине

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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К Олимпийским играм 2022 года в Пекине состав российской сборной по биатлону может совершенно измениться. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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«У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из нее на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновленная команда», — цитирует Драчева «Газета.ру».

17 ноября стало известно, что олимпийский чемпион Антон Шипулин не вошел в состав российской сборной на стартовые этапы Кубка мира. Драчев объяснил это тем, что спортсмен пока не готов к стартам и недостаточно хорошо себя чувствует после болезни. Глава СБР добавил, что Шипулин будет тренироваться вместе с резервной командой и начнет сезон с Кубков IBU и «Ижевской винтовки».

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