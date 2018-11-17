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Шипулин не вошел в состав сборной России по биатлону на Кубок мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Олимпийский чемпион Антон Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира. По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, спортсмен еще не готов к стартам.

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«Он еще не готов. Так получилось, что он и в отборочных стартах не бежал, и самочувствие еще не то, чтобы выступать. Надо еще подготовиться», — цитирует его ТАСС.

В прошедшем сезоне россиянин четыре раза переболел мононуклеозом. Кроме того, он пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Летом Шипулин не исключал, что завершит карьеру. 

При этом 31-летний спортсмен остается лучшим биатлонистом России, занимая третье место в общем зачете по итогам прошлого Кубка мира.

Драчёв отметил, что спортсмен будет тренироваться вместе с резервной командой и начнет сезон с Кубков IBU и «Ижевской винтовки».

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 будет проходить в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

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