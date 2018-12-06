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«Яндекс.Такси» позволит отслеживать снижение цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В мобильном приложении сервиса «Яндекс.Такси» появится опция отслеживания цен на такси. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Теперь во время повышенного спроса пользователю предложат включить функцию отслеживания цены — приложение будет оповещать о снижении цен, если оно ожидается в течение ближайших 15 минут.

Если цена не изменится — клиента также оповестят об этом. Уведомление придет даже после выхода из приложения.

Как отмечают разработчики, зачастую пользователи, увидев повышенный спрос, отказываются от поездок на такси и выбирают общественный транспорт.

«Иногда достаточно подождать всего несколько минут, чтобы стало дешевле — соотношение свободных водителей и заказов меняется очень быстро. <…> Люди просто не узнают о выгодной цене, даже если она упала за несколько минут», — приводит сообщение компании агентство городских новостей «Москва».

Функцию будут запускать постепенно. Сначала она появится в обновленной версии приложения в смартфоноах на iOS, позднее — в гаджетах на Android, пишет сетевое издание m24.ru.

В конце ноября в «Яндекс.Такси» пообещали разработать технологию автоматического мониторинга нарушений скоростного режима водителями такси. В случае превышения система будет предупреждать водителя через таксометр. В случае нескольких предупреждений — ограничивать доступ к заказам.

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