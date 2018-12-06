Медведев пообещал бороться с сотнями нелегальных свалок

В России нужно уничтожить сотни мусорных свалок, которые незаконно возникли по всей стране, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию вел портал «Известия» 6 декабря.

«Свалки, которые стали притчей во языцех — это тема, которая стала очень волновать наших людей, которая касается не только лесных регионов, но и вообще. Конечно, мы эту программу сейчас окончательно подготовим и начнем внедрять», — сказал он.

По его словам, России нужно научиться бороться со свалками так, как это делают в Европе.

«У нас сейчас приблизительно 10% мусора утилизируется, а остальное всё по сути хоронится, а у них — 70–80%. В результате этого и экологические стандарты выше и часть продуктов можно использовать вторичным образом», — пояснил политик.

Медведев добавил, что сейчас перед Россией стоит задача создать современные перерабатывающие комплексы и в ближайшее время соответствующее решение будет принято.

Между тем к 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Это поможет решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку в России 60% всего объема мусора.