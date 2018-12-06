Медведев назвал ЧМ-2018 отличным

Чемпионат мира по футболу в России прошел очень отлично. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

По словам главы правительства, российские власти «и денег заработали, и инфраструктуру городов улучшили». Выручка от мундиаля превысила вложения в него на 200 млрд рублей.

Премьер-министр напомнил, что совет Международной федерации футбола (FIFA) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории.

ЧМ-2018 впервые проходил в России. Мировое первенство с 14 июня по 15 июля принимали 11 городов страны. Матчи проходили на 12 стадионах.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии. Сборная России выбыла из турнира в 1/4 финала.

По данным Ростуризма, ЧМ привлек в страну 3,4 млн иностранцев. Изначально правительство рассчитывало, что в страну приедут около 1 млн зарубежных гостей.