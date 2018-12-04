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ФИФА выплатит российским клубам более $10 млн за участие игроков в ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российские клубы получат $10,3 млн за участие своих игроков в чемпионате мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

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В общей сложности выплаты получат 416 клубов из 63 ассоциаций. Их общий объем составит $209 млн. На мундиале было представлено 13 российских клубов, уточняет «РИА Новости».

«Зенит» получит $1,815 млн, ЦСКА — $1,774 млн, «Локомотив» — $1,673 млн, «Краснодар» — $1,221 млн, «Спартак» — $965,7 тыс., «Ростов» — $890,7 тыс., «Ахмат» — $670,7 тыс., «Рубин» — $633,9 тыс., «Амкар» — $314,1 тыс., «Арсенал» — $165,5 тыс., «Крылья Советов» — $82,07 тыс., «Уфа» — $55,2 тыс., «Анжи» — $38,2 тыс.

Лидером среди клубов стал «Манчестер Сити». Английский клуб получит от ФИФА более $5 млн. На второй строчке расположился мадридский «Реал» ($4,8 млн), а на третей — лондонский «Тоттенхэм» ($4,4 млн).

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив будущим вице-чемпионам хорватам. Победу на ЧМ одержала сборная Франции.

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