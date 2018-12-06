Медведев призвал гордиться жизнью в провинции

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что провинция — это хороший термин и жизнью в маленьких городах нужно гордиться. Об этом 6 декабря он рассказал в интервью российским телеканалам.

«Мои родственники по отцовской, по материнской линии живут в провинциальных городах, я считаю, что этим нужно гордиться. Ничего плохого в таком определении нет», — сказал глава кабмина.

Также Медведев рассказал, что, согласно подсчетам, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2018 года вырастут на 1,6%. При этом номинальные зарплаты вырастут на 7,6%.

В интервью участвуют Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время». Глава правительства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего года.

Предыдущий разговор премьера с тележурналистами состоялся 30 ноября 2017 года. Тогда обсуждались такие темы, как развитие российской экономики, противодействие киберпреступности, а также отношения Москвы и Вашингтона.