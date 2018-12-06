Прямой эфир

Медведев призвал гордиться жизнью в провинции

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что провинция — это хороший термин и жизнью в маленьких городах нужно гордиться. Об этом 6 декабря он рассказал в интервью российским телеканалам.

«Мои родственники по отцовской, по материнской линии живут в провинциальных городах, я считаю, что этим нужно гордиться. Ничего плохого в таком определении нет», — сказал глава кабмина. 

Также Медведев рассказал, что, согласно подсчетам, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2018 года вырастут на 1,6%. При этом номинальные зарплаты вырастут на 7,6%.

В интервью участвуют Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время». Глава правительства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего года.

Предыдущий разговор премьера с тележурналистами состоялся 30 ноября 2017 года. Тогда обсуждались такие темы, как развитие российской экономики, противодействие киберпреступности, а также отношения Москвы и Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев призвал к сокращению дефицита врачей
Интервью Медведева российским телеканалам. Видеотрансляция

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017