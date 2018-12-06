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Шестилетний мальчик замерз насмерть в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шестилетний ребенок замерз насмерть в Иркутской области, пока его родители помогали тушить пожар в местной школе. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в селе Верхний Кукут ночью 5 декабря. Мальчик вышел из дома, пока родителей не было, и направился в сторону дома дедушки, однако замерз по дороге, пишет сайт kp.ru. На этой неделе в регионе установились сильные морозы, в ночное время столбики термометров опускаются до –40...–46 градусов. Родители в это время помогали тушить пожар в сельской школе.

СУ СК РФ по Иркутской области уже начало проверку по факту обнаружения тела ребенка. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза. Известно, что семья на учете в органах не состоит и имеет положительную характеристику. В пресс-службе ведомства сообщили, что родители мальчика оставили его со старшей сестрой, предварительно заперев дверь, пишет ИА «Ура.ру». Предположительно, мальчик сам вылез в окно, но сбился в темноте с дороги и замерз. 

Как пишет телеканал «360», сельская школа, на тушение которой отправились родители погибшего ребенка, загорелась накануне около 5:00 по местному времени. Всего там учились 16 детей, во время пожара в помещении никого, кроме сторожа, не было. В результате ЧП никто не пострадал, площадь горения составила 128 кв. м.

5 декабря сообщалось, что спасатели в Балашихе вытащили из реки 12-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки.

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