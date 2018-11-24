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Пятилетний ребенок провалился в канализационный люк в Уфе

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Фото: РЕН
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Пятилетний ребенок провалился в канализационный люк в Уфе. При этом колодец не было видно из-за завалов снега.

Инцидент произошел, когда мальчик вместе с матерью возвращался из детского сада. Как рассказали РЕН ТВ очевидцы происшествия, ребенок упал на глубину около пяти метров.

«Мальчик плакал, кричал, мама с ним разговаривала, мы тоже пытались его успокоить», — рассказала очевидец.

Отмечается, что один из прохожих принес лестницу, после чего люди достали ребенка еще до приезда спасателей.

«Приехала реанимация, у него болел позвоночник. Он был в шоковом состоянии. Он встал, прошелся до мамы, а потом ему резко стало плохо», — сообщила собеседница.

19 ноября женщина с двухлетней дочкой в коляске провалились в открытый канализационный колодец, расположенный на тротуаре в Кургане.

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