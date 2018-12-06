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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки. Следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.

Как уточняется в сообщении, опубликованном 6 декабря на сайте столичного следственного управления СК России, погибшей было 20 лет. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Тело потерпевшей со множественными ножевыми ранениями обнаружили 3 декабря в лесопарковой зоне около улицы Ивантеевской.

На допросе задержанный пояснил, что был близко знаком с жертвой, и дал признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что следователи подозревают 15-летнего подростка из Конаковского района Тверской области в убийстве своих приемных матери и бабушки, которые взяли его на воспитание в двухлетнем возрасте.

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