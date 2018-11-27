После убийства пенсионера в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту халатности

Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Выкса. Они допустили избиение 59-летнего мужчины подростками, в результате чего он погиб. Об этом сообщается во вторник, 27 ноября, на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 28 октября двое 14-летних подростков украли из строящегося дома радиаторы и перенесли их в квартиру знакомого мужчины. На следующий день они обнаружили пропажу радиаторов и заподозрили хозяина помещения в воровстве. Подростки избили мужчину, после чего он скончался.

Подозреваемых задержали 15 ноября. Подростки признали свою вину. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних не приняли необходимых мер к осуществлению контроля за находящимися на профилактическом учете подростками, несмотря на то что молодые люди стояли на учете в полиции за неоднократное нарушение закона. В ведомстве считают, что попустительство должностных лиц позволило подросткам совершить особо тяжкое преступление, повлекшее смерть человека.

В Свердловской области 24 ноября школьник застрелил своего сверстника. Трагедия произошла в ходе ссоры, поводом для которой стали шутки в адрес одного из подростков. Школьник не смог выгнать обидчика из дома, взял в руки ружье и застрелил оппонента.