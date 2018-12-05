Прямой эфир

Подростка заподозрили в жестоком убийстве приемных матери и бабушки под Тверью

0
Фото: пресс-служба СК РФ/tver.sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи подозревают 15-летнего подростка из Конаковского района Тверской области в убийстве своих приемных матери и бабушки, которые взяли его на воспитание в двухлетнем возрасте. Об инциденте 5 декабря сообщило региональное СУ СКР.

Черные, как Выкса: за беспределом в городе стоит беспризорность
Почему в небольшом городе Нижегородской области процветает самосуд и властвует криминалитет

Тела двух женщин 1937 и 1964 годов рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 16 мая в подвале жилого дома в деревне Сажино. Следователи установили, что подросток на почве неприязненных отношений зарубил топором свою бабушку, а когда его мать вернулась домой — напал и на нее. После этого подросток взял машину матери и поехал на ней в Конаково, но в городе несовершеннолетний врезался в два припаркованных автомобиля. Тогда подросток вернулся домой, вскрыл сейфы своей матери и похитил оттуда более 368 тыс. рублей. Напавшего задержали в тот же день.

«Действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловлены реально-бытовыми мотивами. Обвиняемый планировал совершение преступлений, по средствам сети Интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К настоящему моменту следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее четырем подросткам из города Березовский Свердловской области, который до смерти избили 20-летнего инвалида, предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подозреваемый в обезглавливании женщины задержан в Подмосковье
На Украине пенсионера заживо залили цементом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017