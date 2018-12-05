Подростка заподозрили в жестоком убийстве приемных матери и бабушки под Тверью

Следователи подозревают 15-летнего подростка из Конаковского района Тверской области в убийстве своих приемных матери и бабушки, которые взяли его на воспитание в двухлетнем возрасте. Об инциденте 5 декабря сообщило региональное СУ СКР.

Тела двух женщин 1937 и 1964 годов рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 16 мая в подвале жилого дома в деревне Сажино. Следователи установили, что подросток на почве неприязненных отношений зарубил топором свою бабушку, а когда его мать вернулась домой — напал и на нее. После этого подросток взял машину матери и поехал на ней в Конаково, но в городе несовершеннолетний врезался в два припаркованных автомобиля. Тогда подросток вернулся домой, вскрыл сейфы своей матери и похитил оттуда более 368 тыс. рублей. Напавшего задержали в тот же день.

«Действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловлены реально-бытовыми мотивами. Обвиняемый планировал совершение преступлений, по средствам сети Интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К настоящему моменту следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее четырем подросткам из города Березовский Свердловской области, который до смерти избили 20-летнего инвалида, предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.