На Украине пенсионера заживо залили цементом

В украинском городе Вознесенск 70-летнему пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома, в результате чего пострадавший скончался. Об этом 29 ноября сообщила прокуратура Николаевской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, им оказался 33-летний местный житель.

«В ночь с 23 на 24 ноября этого года злоумышленник, находясь в частном домовладении, на почве возникшей личной неприязни нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела», –– говорится в сообщении.

После этого мужчина перенес потерявшего создание пенсионера в подвал и с целью сокрытия тела и следов преступления залил его раствором цемента.

Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии (недостаток кислорода).

Прокуратура подала в районный суд ходатайство об аресте подозреваемого.