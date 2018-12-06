Десятки сотрудников склада Amazon пострадали из-за спрея от медведей

В городе Роббинсвиль штата Нью-Джерси была остановлена работа складского центра компании Amazon. В месте хранения товаров произошел инцидент со спреем для отпугивания медведей, в результате которого были госпитализированы десятки сотрудников. Об этом 5 декабря сообщает Wall Street Journal.

По предварительным данным, одна из банок со спреем была проколота, после чего 54 работника склада пожаловались на проблемы с дыханием и жжение в глазах и горле. На место ЧП прибыли службы медицинской помощи. После осмотра 24 человека были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Популярный в США и Канаде спрей для отпугивания медведей производят с помощью капсицина. Этот алкалоид содержится в различных видах перца и в чистом виде представляет собой кристаллы со жгучим вкусом. Исследования говорят о высокой эффективности спреев с содержанием капсицина. Вместе с тем такие средства борьбы с животными часто вызывают раздражения и у тех, кто их применяет.

23 ноября стало известно, что складские работники компании Amazon в Испании и Германии устроили протесты, требуя улучшений условий труда и повышения заработной платы.