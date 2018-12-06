Прямой эфир

Десятки сотрудников склада Amazon пострадали из-за спрея от медведей

0
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Роббинсвиль штата Нью-Джерси была остановлена работа складского центра компании Amazon. В месте хранения товаров произошел инцидент со спреем для отпугивания медведей, в результате которого были госпитализированы десятки сотрудников. Об этом 5 декабря сообщает Wall Street Journal.

По предварительным данным, одна из банок со спреем была проколота, после чего 54 работника склада пожаловались на проблемы с дыханием и жжение в глазах и горле. На место ЧП прибыли службы медицинской помощи. После осмотра 24 человека были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Популярный в США и Канаде спрей для отпугивания медведей производят с помощью капсицина. Этот алкалоид содержится в различных видах перца и в чистом виде представляет собой кристаллы со жгучим вкусом. Исследования говорят о высокой эффективности спреев с содержанием капсицина. Вместе с тем такие средства борьбы с животными часто вызывают раздражения и у тех, кто их применяет.

23 ноября стало известно, что складские работники компании Amazon в Испании и Германии устроили протесты, требуя улучшений условий труда и повышения заработной платы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волгоградский школьник умер от отравления
В Тольятти загорелся склад лакокрасочной продукции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017