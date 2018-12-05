В Тольятти загорелся склад лакокрасочной продукции

В Тольятти (Самарская область) загорелся склад с лакокрасочной продукцией. По словам источника в экстренных службах, сведений о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составляет 150 кв. м., сообщает ТАСС. На месте ЧП работают более 70 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Вечером 4 декабря в Санкт-Петербурге загорелся склад бумажной продукции. В тушении принимали участие четыре единицы техники, в том числе пожарный поезд, и 20 человек. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, передает канал РЕН ТВ.