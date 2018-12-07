Пряничный город возвели в одном из музеев Лондона
В лондонском музее декоративно-прикладного искусства и дизайна построили пряничный город. В макете поселения есть канатная дорога из солодки, пешеходные площади из сахара, стадион из шоколада.
Всего для рождественской выставки были созданы более 60 сооружений.
В лондонском музее декоративно-прикладного искусства и дизайна построили пряничный город. В макете поселения есть канатная дорога из солодки, пешеходные площади из сахара, стадион из шоколада.
Всего для рождественской выставки были созданы более 60 сооружений.