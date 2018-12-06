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Четыре человека погибли при взрыве газа в Доминикане

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Фото: Global Look Press/Stephen Chung
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Как минимум четыре человека погибли, еще 45 получили ранения при взрыве газа на фабрике по производству пластика в Доминиканской Республике, сообщили в корпусе пожарной охраны столичного округа страны.

По данным портала Listin Diario, на предприятии произошла утечка газа, которая и привела ко взрыву.

Отмечается, что здание сильно разрушено, спасателям приходится разбирать завалы. Под ними могут оставаться люди, так как точное количество находившихся в момент инцидента на фабрике неизвестно. Среди погибших трое мужчин и женщина.

5 декабря взрыв произошел на автозаправочной станции близ итальянского города Борго Куинцио в центральной области Лацио. В результате погибли два человека.

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