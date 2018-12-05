Прямой эфир

Скончался еще один пострадавший при взрыве гранаты в Подмосковье

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще один пострадавший при взрыве гранаты в Подмосковье скончался. Таким образом, число жертв происшествия выросло до трех.

Мужчина умер в больнице, рассказала ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

Еще одна пострадавшая при взрыве женщина находится в удовлетворительном состоянии, рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

4 декабря пострадавшая рассказала об обстоятельствах происшествия. По ее словам, она и ее друг зашли в гости к знакомым, чтобы позвать их в гости на Новый год. Компания засиделась, они пили спиртное. Между ними возник конфликт, житель квартиры, где произошел взрыв, схватил гранату и взорвал ее.

«Помню только то, что «пух» — и всё», — заявила женщина. Она подчеркнула, что мужчина в прошлом употреблял наркотики, непосредственно перед происшествием он, по ее словам, вел себя неадекватно.

Взрыв произошел в многоквартирном доме в подмосковном городе Куровское. Один человек погиб на месте, еще троих госпитализировали, позже одна из женщин умерла в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшая рассказала о взрыве гранаты в подмосковной многоэтажке
Опубликованы кадры спасения китайского курсанта от разорвавшейся гранаты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017