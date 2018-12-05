Скончался еще один пострадавший при взрыве гранаты в Подмосковье

Еще один пострадавший при взрыве гранаты в Подмосковье скончался. Таким образом, число жертв происшествия выросло до трех.

Мужчина умер в больнице, рассказала ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

Еще одна пострадавшая при взрыве женщина находится в удовлетворительном состоянии, рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

4 декабря пострадавшая рассказала об обстоятельствах происшествия. По ее словам, она и ее друг зашли в гости к знакомым, чтобы позвать их в гости на Новый год. Компания засиделась, они пили спиртное. Между ними возник конфликт, житель квартиры, где произошел взрыв, схватил гранату и взорвал ее.

«Помню только то, что «пух» — и всё», — заявила женщина. Она подчеркнула, что мужчина в прошлом употреблял наркотики, непосредственно перед происшествием он, по ее словам, вел себя неадекватно.

Взрыв произошел в многоквартирном доме в подмосковном городе Куровское. Один человек погиб на месте, еще троих госпитализировали, позже одна из женщин умерла в больнице.