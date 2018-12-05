Появилось видео взрыва морской мины у берегов Анапы

Саперы обезвредили морскую мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Черном море около Анапы. Снаряд взорвали в 50 м от берега. Снятое очевидцами видео момента взрыва появилось в соцсетях.

Как сообщает РЕН ТВ, во время обезвреживания мины в Анапе звучали сирены. Берег на момент подрыва был оцеплен полицейскими и спасателями.

Ранее 5 декабря сообщалось, что якорную мину обнаружили дайверы при погружении в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».