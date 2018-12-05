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Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе

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Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».

Для обезвреживания мины были вызваны специалисты Черноморской военно-морской базы в Новороссийске. Территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» оцепили полицейские и казаки. Об этом сообщают «Кубанские новости». Мину времен Великой Отечественной войны ликвидировали подрывом.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудники РЖД нашли пять взрывоопасных предметов возле железнодорожных путей в районе Горной поляны. Минометные снаряды времен Великой Отечественной войны были извлечены из земли саперами. Боеприпасы вывезли на полигон Прудбой для утилизации.

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