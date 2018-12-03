Пять мин нашли рабочие возле железной дороги в Волгограде

Сотрудники РЖД нашли пять взрывоопасных предметов возле железнодорожных путей в районе Горной поляны в Волгограде. Специалисты мотострелкового соединения, прибывшие на место, установили, что это 85-миллиметровые минометные снаряды советского образца времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа, саперы аккуратно извлекли боеприпасы из земли и увезли их на полигон Прудбой. Там снаряды утилизировали.

С начала 2018 года в Волгоградской области было обезврежено более 3 т взрывоопасных предметов времен войны. Так, в сентябре возле средней школы Красноармейского района Волгограда рабочие во время ремонта теплосетей нашли артиллерийский снаряд.