Более 20 мин времен войны нашли на берегу Ржавой канавы в Сестрорецке

Недалеко от реки Ржавая канава в городе Сестрорецке Ленинградской области нашли целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Склад обнаружили во время земляных работ.

Как уточняет телеканал «78», под землей хранились 21 минометная мина, восемь ручных гранат и три артиллерийских снаряда. Силами военнослужащих Западного военного округа боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

28 августа сообщалось об обнаружении двух минометных мин у деревни Соловьи в Псковской области. Группа саперов, прибывшая на место происшествия, обезвредила опасные снаряды.