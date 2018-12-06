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В США уволили учительницу, которая назвала Санта-Клауса мифом

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin
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Учительницу одной из школ американского штата Нью-Джерси уволили после того, как она рассказала детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Педагог рассказала ученикам первого класса, что на самом деле подарки под елку им кладут родители. Кроме того, она назвала мифами истории о пасхальном кролике, летающих рождественских оленях, эльфах, лепреконах и зубной фее.

Дети очень расстроились из-за слов женщины, с урока многие выходили в слезах. Родители возмутились подобным поведением учителя.

Директор школы Майкл Радж также назвал подобные высказывания недопустимыми, так как они разрушают веру детей в Рождество. При этом педагог не является постоянным работником учебного заведения, она просто заменяла другого учителя.

Инспектор школы Рене Ровтар также заявила, что разочарована таким поведением, и отметила, что педагог больше не будет работать в данном районе. От дальнейших комментариев она отказалась.

12 ноября начальник управления Холмского района Татьяна Карнаух заявила, что преподаватель одной из школ в городе Холмске Сахалинской области уволилась после того, как унизила одну из учениц из-за одежды, назвав девочку приемной.

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