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Учеников предложили привлечь к уголовной ответственности за мемы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Преподаватели Гатчинского лицея №3 Ленинградской области написали заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении семиклассников за мемы.

Четверо лицеистов создали публичную страницу в социальной сети «Вконтакте», на которой публиковали картинки с изображением своих педагогов. Некоторые преподаватели оказались недовольны таким поведением и потребовали возбудить дело по уголовной статье 130 («Оскорбление»), сообщает 4 декабря Инфо24.

При этом, как отмечает издание, они не учли, что уголовная ответственность в России наступает лишь с 14 лет. Более того, статья УК РФ за оскорбление еще в 2011 году утратила свою силу и перешла в разряд административных правонарушений — ст. 50.6 КоАП РФ с максимальным наказанием в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

Тем не менее, на педсовете матери одного из попавших в опалу учеников было сказано, что она «не мать», а ее сын не сможет далее учиться в учебном заведении из-за оскорбительных картинок с учителями. Родителя успокоили в комитете по образованию Ленинградской области. Там посоветовали самим документы из лицея не забирать, а также отметили, что директор не имеет права отчислять ребенка за публикации в интернете.

3 декабря стало известно, что полиция Татарстана проводит проверку после того, как в травмпункт Набережных Челнов поступила школьница с ушибом мягких тканей плеча. Девушка-подросток попала к медикам после конфликта с учителем математики.

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