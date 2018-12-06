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Режиссер Алла Сигалова рассказала о новом спектакле «XX век. Бал»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режиссер Алла Сигалова в интервью «Известиям» рассказала о своем новом спектакле «XX век. Бал». По ее словам, постановка является данью уважения и любви к людям, музыке и времени прошлого века.

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«Для меня бал в названии — совершенно не волшебное слово. В нашей постановке на первый план выходит движение, жест. Отсюда — бал. Что касается событий XX века, то сегодня их хочется переосмыслить, вспомнить образы, которыми жили в ушедшем столетии. Впечатлений и правда много, поэтому нужно было выбирать, чтобы получилась концентрированная история», — пояснила Сигалова.

Над созданием свыше 500 костюмов трудились художники Александр Васильев и Мария Данилова, каждый из которых отвечал за свой отрезок времени.

«У Марии Даниловой была задача создать образы, она делала костюмы от начала века до его середины. Кстати, все костюмы до 1970-х годов у нас в черно-белой и серой гамме. Потом появляется цвет, но это уже период, когда актеров одевал Александр Васильев. У Саши было задание собрать аутентичные костюмы, обувь, реквизит начиная с 1960-х и заканчивая концом века», — поделилась подробностями режиссер.

Соавтором спектакля стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Конечно, пришлось отбирать события. НЭП, война, первый полет в космос и Олимпиада, Афганистан и рынок размером в целую страну… К счастью, с Константином Эрнстом мы почти всегда сходились во взглядах, но, признаюсь, процесс отбора — какое событие оставить, а какое вычеркнуть — был достаточно сложный. Хотя глобальных споров у нас не было, мы абсолютно совпадаем в ощущениях, в понимании того времени», — отметила Алла Сигалова.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Творчество — это неприятно»

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