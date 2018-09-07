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Игра в классики

В новом сезоне МХТ имени А.П. Чехова сделает ставку на пьесы, проверенные временем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В МХТ имени А.П. Чехова начали первый сезон без Олега Павловича Табакова. Новый худрук и директор Сергей Женовач не спешит менять созданное великим предшественником, но планирует сделать акцент на классике. Об этом он рассказал на сборе труппы.

Сергей Женовач появился в зрительном зале, скромно улыбаясь и сильно волнуясь. Труппа встретила его овацией. Поздравив всех со 121-м сезоном, он порадовал собравшихся хорошими новостями. Во-первых, звания заслуженных артистов в августе получили несколько актеров МХТ — Дмитрий Дюжев, Дарья Мороз, Станислав Дужников, Максим Матвеев. Александра Семчева наградили Орденом Дружбы.

Во-вторых, все слухи о сокращении труппы — напрасны. Напротив, в коллектив влились два артиста: Светлана Устинова и Кирилл Трубецкой. А стажерскую группу по традиции пополнили выпускники Школы-студии МХАТ.

Есть кадровые изменения и в руководстве. В МХТ теперь упразднена должность «помощник художественного руководителя». Новость о том, что на должность главного художника возвращается Александр Боровский, а главным по свету будет Дамир Исмагилов, была воспринята коллективом на ура.

Обратил внимание худрук и на полсотни приглашенных артистов, занятых в репертуаре театра. В МХТ большая труппа — 124 человека. По словам Женовача, их надо активнее привлекать к работе в новых постановках.

Раскрась сам
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— Дайте поиграть, пока не померли, — поддержала идею Женовача народная артистка РСФСР старейшая актриса МХТ Нина Гуляева.

— Поживем еще, — успокоил ее худрук. — И поработаем. Надо развить потенциал нашей труппы.

Сергей Женовач признался, что из семи десятков спектаклей в афише театра он пока осилил лишь часть.

— Я посмотрел только 27. Очень разное впечатление. Какие-то требуют доработки, какие-то, возможно, устарели, — отметил худрук. — За обновление и переделку своих постановок в новом сезоне возьмутся режиссеры-постановщики. Это их территория. Так, Константин Богомолов поработает над спектаклем «Мушкетеры».

Первой премьерой на основной сцене МХТ стал спектакль по пьесе Аси Волошиной в постановке Юрия Бутусова «Человек из рыбы». Дмитрий Крымов, покинувший театр «Школа драматического искусства», в октябре представит спектакль по мотивам романа Толстого «Анна Каренина» — «Сережа». В ноябре на малой сцене Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Наталья Рогожкина, Игорь Золотовицкий, Олег Тополянский представят премьеру спектакля Марины Брусникиной «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной. А в декабре театр выпустит пластический спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал», в котором задействованы 60 актеров труппы.

С нового года Сергей Женовач сам возьмется за постановку. На основной сцене он начнет репетировать спектакль «Бег». Ведь, как заметил худрук, МХТ — театр не только Чехова и Горького, но и Булгакова. Вспомнят в этом сезоне и про Шекспира: режиссер Екатерина Половцева представит «Венецианского купца». На малой сцене Айдар Заббаров выпустит спектакль «Белые ночи» по Достоевскому. Константин Хабенский, у которого в репертуаре остался только моноспектакль «Контрабас», привел к Женовачу режиссера Виктора Крамера, который выступил с предложением инсценировать повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот». Как заверил «Известия» Сергей Женовач, театр будет активно привлекать молодых талантливых режиссеров.

— Я же сам возглавляю кафедру режиссуры в ГИТИСе, и все потенциальные кадры формируются на моих глазах, — отметил Сергей Женовач. — И для одаренных ребят будем создавать поле для эксперимента на малой и новой сцене МХТ.

Как говорит Женовач, театр — это игра командная. И команда нового худрука его идею, похоже, разделяет.

— У всех мхатовцев разных поколений есть давно созревшее желание быть поближе к классике и подальше от экспериментов, — пояснил «Известиям» заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. — В театр пришел худрук умный, со сложившимися взглядами на драматургию, поэтому в этом году у нас будут Шекспир, Достоевский, Булгаков, Толстой.

По словам Дмитрия Дюжева, для актеров классический материал — настоящий подарок. И можно только порадоваться, что новый худрук решил сделать ставку именно на него.

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