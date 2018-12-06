Белый медвежонок появился на свет в Берлинском зоопарке

Сотрудники зоопарка Берлина поделились новостью о пополнении: белая медведица Тоня родила детеныша «размером с морскую свинку».

Как уточняется на сайте зоопарка, пока посетителей не пускают к маме и малышу: они выйдут из укрытия только весной. Но уже сейчас за животными можно наблюдать с помощью камеры.

Ранее в Московском зоопарке закупили для разведения пары птиц видов «зеленые саи», «пурпурные танга медососы», «бирюзовые танагра» и «синие дакнис». Южноамериканские пернатые относятся к отряду воробьинообразных, обитают в тропических и субтропических лесах.