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Белый медвежонок появился на свет в Берлинском зоопарке

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Фото: Global Look Press/M. Popow
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Сотрудники зоопарка Берлина поделились новостью о пополнении: белая медведица Тоня родила детеныша «размером с морскую свинку».

Как уточняется на сайте зоопарка, пока посетителей не пускают к маме и малышу: они выйдут из укрытия только весной. Но уже сейчас за животными можно наблюдать с помощью камеры.

Ранее в Московском зоопарке закупили для разведения пары птиц видов «зеленые саи», «пурпурные танга медососы», «бирюзовые танагра» и «синие дакнис». Южноамериканские пернатые относятся к отряду воробьинообразных, обитают в тропических и субтропических лесах.

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