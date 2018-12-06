Прямой эфир

В Москве назвали лауреатов премии «Событие года»

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Жора Крыжовников и певец Филипп Киркоров получили награду «Событие года» от журнала «Кинорепортер». Торжественная церемония прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион».

Как пишет ТАСС, создатель сериала «Звоните ДиКаприо!» Крыжовников получил приз в номинации «Прорыв года». Киркоров был отмечен в номинации «Хит года» за свою песню «Цвет настроения синий».

«Это кинотеатр моего детства, я здесь пересмотрел всю классику, здесь я посмотрел фильм «Женщина, которая поет», — поделился певец. По его словам, сидя в ложе «Иллюзиона» в юности, он не мог представить, что будет получать премию.

«Открытием года» был признан актер Алексей Смирнов, сыгравший в фильме «История одного назначения», а также снявший сериал «Садовое кольцо». Победа в номинации «Проект года» присуждена чемпионату мира по футболу 2018 года, проходившему в России. 

5 декабря стало известно, что комик Кевин Харт станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году. Сама академия подтвердила данную информацию, опубликовав фотографию комика с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексеевой присуждена Госпремия в области правозащитной деятельности
Путин вручил премию «Доброволец России – 2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017