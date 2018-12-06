В Москве назвали лауреатов премии «Событие года»

Режиссер Жора Крыжовников и певец Филипп Киркоров получили награду «Событие года» от журнала «Кинорепортер». Торжественная церемония прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион».

Как пишет ТАСС, создатель сериала «Звоните ДиКаприо!» Крыжовников получил приз в номинации «Прорыв года». Киркоров был отмечен в номинации «Хит года» за свою песню «Цвет настроения синий».

«Это кинотеатр моего детства, я здесь пересмотрел всю классику, здесь я посмотрел фильм «Женщина, которая поет», — поделился певец. По его словам, сидя в ложе «Иллюзиона» в юности, он не мог представить, что будет получать премию.

«Открытием года» был признан актер Алексей Смирнов, сыгравший в фильме «История одного назначения», а также снявший сериал «Садовое кольцо». Победа в номинации «Проект года» присуждена чемпионату мира по футболу 2018 года, проходившему в России.

5 декабря стало известно, что комик Кевин Харт станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году. Сама академия подтвердила данную информацию, опубликовав фотографию комика с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего».