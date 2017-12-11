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Алексеевой присуждена Госпремия в области правозащитной деятельности

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также глава государства вручил Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года. Ее лауреатом стал председатель правления регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Ранее стало известно, что фильм «Нелюбвь» режиссера Андрея Звягинцева получил награду Европейской киноакадемии за лучшую музыку и лучшую операторскую работу.

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