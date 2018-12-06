В последнее время политики некоторых граничащих с Россией государств всё настойчивее приглашают американских военных укрепиться на их территории. О желании разместить у себя постоянные базы США заявляли, в частности, в Варшаве, а после провокации в Керченском проливе — и в Киеве. На фоне заявлений американцев о намерении выйти из договора РСМД такие приглашения имеют критическое значение.

Сейчас безопасность в Европе обеспечивается тем, что просто не было оружия, способного быстро поразить промышленные и политические центры европейских государств. И пока еще можно развертывать у границ американские базы, не опасаясь серьезной угрозы для себя. «Полоса войны» составляет 500 км (дальность действия комплексов «Искандер». — «Известия»). Заложниками в этом случае становятся лишь счастливые прибалты, неспособные думать на два шага вперед. Их совершенно не волнует, что вся их территория является мишенью для оперативно-тактических ракет.

В случае прекращения действия договора ни один регион Европы, где есть американское военное присутствие, не будет иметь какой-либо гарантии безопасности. С появлением ракет средней и меньшей дальности ядерное поражение в случае конфликта будет наноситься на всю глубину — то есть на тысячи километров.

Конечно, в случае размещения американских баз в Польше и других восточноевропейских странах можно «порадоваться» за американцев, которые получат новый плацдарм. Но с другой — нужно понимать, что жители этих стран оказываются под прицелом. Любая из них становится потенциальной ядерной пустыней. Здесь нужно вспомнить, что ракеты средней и меньшей дальности всегда несли достаточно тяжелый боезапас. На них находились боевые части с термоядерными зарядами большой мощности. Такие боеголовки должны в случае войны быстро уничтожать защищенные командные пункты, экономические центры и системы управления.

Так что любое восточноевропейское государство, которое размещает у себя такие ракеты, стирает себя с карты мира. И политики, которые настойчиво приглашают американских военных, потенциально подставляют свое население под атомный дождь. В такой ситуации мирные жители этих стран — это уже даже не заложники. Это заложники, которых начали расстреливать.

При этом уровень безопасности США не изменится. У американцев будет сохраняться очень серьезный соблазн решать свои глобальные задачи за счет Европы. К примеру, нанести с ее территории массированный ядерный удар ракетами средней и меньшей дальности. При таком сценарии Европа должна будет своими костями заслужить для американцев победу в ядерном конфликте.

Размещение у границ России американских ракет малой и средней дальности на 40 минут придвинет мир к состоянию войны. Это то время, за которое можно правильно оценить угрозу и заблокировать применение своих стратегических сил, если это угроза случайная — например, следствие ошибки какой-нибудь вычислительной машины.

Если США выходят из договора РСМД, а приграничные с Россией государства позволяют американцам разместить у них ракеты средней дальности, то мир переходит в состояние «без 20 минут до войны». Это пороговое значение: за столь короткий срок невозможно успеть правильно оценить угрозу. Соответственно, любой сигнал о запусках с той стороны будет расцениваться как реальное применение. Со всеми вытекающими последствиями.

Казалось бы, благоразумные политики в западных странах не могут не понимать, какую угрозу несут им американские базы в свете вероятного отказа от ДРСМД. В 80-е годы в Европе было мощнейшее движение за мир. Сотни тысяч людей выходили на демонстрации. И переговоры по этим ракетам проходили под большим прессингом общественности, которая давила и на СССР, и на США. Сегодня неясно, в каком состоянии находится западное общество и способны ли политики оценить эти угрозы. О так называемых младоевропейцах — политиках из Восточной Европы — я уже и не говорю.

Окружение России военными базами по периметру — давняя стратегия США. При этом НАТО всегда отказывалось вести на этот счет переговоры, заявляя, что это их внутреннее дело. Но появление ядерных ракет средней и меньшей дальности принципиально меняет ситуацию.

Автор — военный эксперт

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