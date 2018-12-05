Памятник юным оружейникам времен войны установили в Туле

В Туле на улице Мосина рядом с «Туламашзаводом» торжественно открыли памятник юным оружейникам, которые работали на оборонных предприятиях во время Великой Отечественной войны. Композиция состоит из скульптур девочки и мальчика в процессе работы у слесарного стола.

Мальчик стоит на ящике из-под патронов и внимательно слушает девочку, которая держит противотанковое ружьё. К слесарному столу вертикально прислонены три противотанковых ружья и два ствола пулемета «Максим». На слесарном столе лежит ствол пулемета «Максим». Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В Нижнем Тагиле могут установить памятник композитору Николаю Привалову. Инициатором является житель Петербурга Валерий Брунцев. Он изучал биографию тагильского популяризатора народной музыки и установил, что Привалова похоронили на территории Александро-Невской лавры в Петербурге. Однако точное место захоронения никак не отмечено.